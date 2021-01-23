Cвежая статистика по коронавирусу в России на 23 января

Cвежая статистика по коронавирусу в России на 23 января
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжениеКоронавирус в России: главное
Инфекция унесла жизни 68 971 жителя нашей страны

На утро 23 января в России выявили 3 698 273 случаев заражения COVID-19. 20 921 из них – за последние сутки. У 11,2% пациентов не было клинических проявлений болезни. Актуальную статистику по коронавирусу приводит оперштаб.

Заболевших в Санкт-Петербурге стало больше на 3056 пациентов. В Москве COVID-19 подхватили еще 2668 жителей, а в Московской области – 1121.

От последствий инфекции из Китая скончались 68 971 человек. За минувшие сутки число жертв инфекции увеличилось на 559.

3 109 315 россиян смогли успешно справиться с болезнью. К утру субботы излечившихся стало еще 27 779, сообщает оперштаб.

Количество жителей России, сделавших прививку от коронавируса, также растет. Ранее специалисты рассказали, нужно ли готовиться к процедуре и что нужно делать после вакцинации.

Карина СИРАЗОВА

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