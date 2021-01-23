Голикова озвучила основную версию происхождения коронавируса

В теории появилось третье звено

Основной версией происхождения коронавируса по-прежнему считают передачу инфекции от летучих мышей к человеку. Об этом сообщила Татьяна Голикова в эфире программы "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1". 

Однако она отметила, что в этой цепочке могло появиться и третье звено.

"Самая близкая версия – это летучие мыши, но она тоже уже модифицировалась – якобы между человеком и летучей мышью кто-то еще был", – сообщила она в эфире. 

При этом в США заявляли, что вирус был создан искусственно, обвиняя в пандемии COVID-19 власти Китая. 

Роман ИГНАТОВ

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