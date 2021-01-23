В Турции начнут выпуск российской вакцины от коронавируса

Планируется производство миллионов доз препарата

Российский фонд прямых инвестиций договорился с турецким производителем фармацевтической продукции о выпуске вакцины "Спутник V". Об этом сообщили в РФПИ.

Россия уже начала трансфер технологии. В год планируется производство миллионов доз препарата для внутреннего рынка Турции и других стран, передает РИА "Новости".

Также переговоры о поставках "Спутника V" с Россией ведет Венгрия. Кроме того, препарат одобрили в ОАЭ и Аргентине.

Карина СИРАЗОВА

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