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Российский фонд прямых инвестиций договорился с турецким производителем фармацевтической продукции о выпуске вакцины "Спутник V". Об этом сообщили в РФПИ.
Россия уже начала трансфер технологии. В год планируется производство миллионов доз препарата для внутреннего рынка Турции и других стран, передает РИА "Новости".
Также переговоры о поставках "Спутника V" с Россией ведет Венгрия. Кроме того, препарат одобрили в ОАЭ и Аргентине.
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