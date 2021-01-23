Среди участников протестной акции в Москве оказались больные коронавирусом

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Сегодня в Москве проходит протестная акция. Выяснилось, что 19 человек, пришедших на Пушкинскую площадь, заражены коронавирусом. Об этом стало известно благодаря данным приложения "Социальный мониторинг".
В отношении этих москвичей зафиксированы факты нарушения карантина и обязательной самоизоляции, сообщает сайт столичного департамента здравоохранения. Приложение "Социальный мониторинг" помогает следить за соблюдением режима изоляции зараженными коронавирусом.
В ведомстве напомнили о предостережении руководителя столичного Роспотребнадзора. Ранее сообщалось, что массовые акции могут привести к дестабилизации эпидситуации.
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