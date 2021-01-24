Свежая статистика по коронавирусу в России на 24 января

Свежая статистика по коронавирусу в России на 24 января
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press//www.globallookpress.com
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От COVID-19 умер 491 человек

В России за сутки врачи выявили 21 127 новых случаев заражения коронавирусом. Всего заразились 3 719 400 жителей страны. 

На первом месте печального рейтинга сегодня вновь расположилась Москва, где 3069 человек заболели инфекцией из Китая. В Санкт-Петербурге диагноз подтвердили у 2929 горожан. В Подмосковье число инфицированных увеличилось на 1134 человек.

За сутки скончался от COVID-19 491 пациентов. За все время эпидемии не смогли одолеть болезнь 69 462 россиян.

Выздоровевших за сутки оказалось 22 445 жителей страны. Всего излечились 3 131 760 человек. 

Ранее в России озвучили главную теорию о происхождении коронавируса. 

Полина ИВАНОВА

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