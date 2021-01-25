За один день скончались 456 жителей нашей страны

Число зараженных в России продолжает расти. В последние 24 часа оно увеличилось на 19 290. За все время пандемии оно достигло 3 738 690 человек, информирует Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

В Москве за сутки выявлены 2 382 инфицированных. Заболели в Санкт-Петербурге еще 2 116 жителей. Дополнительно у 1 163 человек в Подмосковье обнаружен COVID-19.

Ушли из жизни 456 зараженных. Не стало, в целом, 69 918 россиян.

Вылечились 19 003 человек. Полностью избавились от коронавируса 3 150 763 жителей нашей страны.

В Турции собираются начать выпуск российской вакцины от COVID-19. В год планируется производить миллионы доз препарата для внутреннего рынка этой и других стран.

Основной версией происхождения коронавируса по-прежнему считают передачу инфекции от летучих мышей к человеку. Однако предполагается, что в этой цепочке могло появиться и третье звено.