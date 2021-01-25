Должно быть выполнено одно важное условие

Значительная часть ограничений по COVID-19 в России может быть снята к началу второй половины года или к концу лета. Такой прогноз озвучил врач-инфекционист Николай Малышев.

Для того, чтобы наша страна отказалась от ограничений по коронавирусу, необходимо достигнуть требуемого уровня вакцинации населения. В данном случае это – 60-70% россиян.

Также будут учитываться люди, перенесшие вирус и имеющие антитела, передает РИА "Новости".

Однако, по словам Малышева, даже привитые жители России должны соблюдать меры предосторожности, поскольку пока еще у небольшого количества людей выработался иммунитет.

Ранее вирусолог назвал сроки вакцинации для переболевших COVID-19.