Курс рубля
- Курс рубля после инаугурации Байдена может резко измениться
- Новое падение рубля объяснил эксперт
- Рубль рухнет: озвучен секретный курс доллара на май 2021 года
Значительная часть ограничений по COVID-19 в России может быть снята к началу второй половины года или к концу лета. Такой прогноз озвучил врач-инфекционист Николай Малышев.
Для того, чтобы наша страна отказалась от ограничений по коронавирусу, необходимо достигнуть требуемого уровня вакцинации населения. В данном случае это – 60-70% россиян.
Также будут учитываться люди, перенесшие вирус и имеющие антитела, передает РИА "Новости".
Однако, по словам Малышева, даже привитые жители России должны соблюдать меры предосторожности, поскольку пока еще у небольшого количества людей выработался иммунитет.
Ранее вирусолог назвал сроки вакцинации для переболевших COVID-19.
Укладка труб в водах Дании возобновилась
Выписку о социальных выплатах можно получить онлайн