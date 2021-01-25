Ситуация с COVID-19 в России улучшается

Ограничения, введенные в нашей стране на фоне пандемии коронавируса, появилась возможность постепенно отменять. Об этом сообщил Владимир Путин.

По словам президента, ситуация с COVID-19 стабилизируется, передает РИА "Новости".

Российского лидера поддержал мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что в столице эпидемия коронавируса пошла на спад.

"Мы начали постепенно, шаг за шагом, открывать город для нормальной жизни",

– цитирует мэра "Интерфакс". По его словам, в столице действуют минимальные ограничения по сравнению с другими городами.

За последние сутки в России выявили 19 290 новых случаев заражения COVID-19. Подобных показателей не было с ноября прошлого года.

Согласно прогнозу врача Николая Малышева, большая часть коронавирусных мер будет отменена к началу второй половины года. Однако для этого нужно, чтобы более половины россиян сделали прививку.