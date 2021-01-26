Избавились от инфекции уже 3 174 561 человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом опубликовал новые данные по ситуации с пандемией. По ним, за сутки в нашей стране выявлено 18 241 случай заражения. В целом заболели 3 756 931 россиянин.

Положительные результаты дали еще 2 317 тестов на COVID-19 в Москве. В Санкт-Петербурге инфицированных стало больше на 1 510 горожан. Заболели дополнительно 1 129 жителей Московской области.

Скончались в последние 24 часа 564 зараженных. За время эпидемии коронавирус унес жизни 23 798 россиян.

Выздоровели за сутки 23 798 жителей нашей страны. Излечились от COVID-19 всего 3 174 561 человек.

Накануне один из зарубежных ученых заявил, что появление новых штаммов COVID-19 и их распространение по миру можно считать второй пандемией. По его мнению, из-за этого может быть введена третья волна карантина.

Между тем в России ситуация с эпидемией коронавируса стабилизируется. Поэтому есть возможность постепенно отменять ограничения, введенные на время карантина, отметил Владимир Путин.