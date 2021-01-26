Разработчик "Новичка" планирует создать лекарство от COVID-19

Препарат будет обладать противовирусным и иммуномодулирующим эффектом

Один из разработчиков "Новичка" Леонид Ринк анонсировал выпуск лекарства от коронавируса. Препарат получил название "Иммофон".

По словам Ринка, лекарство способно бороться с вирусными заболеваниями, а также восстанавливать клетки после работы иммунной системы, пишет РИА "Новости".

Сообщается, что препарат основан на средстве под названием "Диуцифон". Впервые оно было произведено в СССР в 1967 году. Однако старое лекарство плохо растворялось в воде и плазме крови. В обновленной версии Леонид Игоревич устранил все недостатки.

"Иммофон" может победить не только COVID-19, но и красную волчанку, псориаз, склеродермию, ревматоидный артрит и другие заболевания.

По некоторым данным, около 700 пожилых людей согласились протестировать на себе этот препарат. Пока не было зафиксировано ни одной смерти.