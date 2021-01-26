Москвичам предрекли рост заболеваемости по COVID-19 весной

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Ситуация с коронавирусом постепенно улучшается – началась "медленная фаза". Однако весной россиян ждет очередной рост заболеваемости.
Фармаколог Андрей Кондрахин сообщил, что в Москве ежедневное число новых зараженных через несколько месяцев может подняться до 4-5 тыс. человек. Летом эти показатели снова пойдут на спад, передает "Вечерняя Москва".
Весной жителям нашей страны будет угрожать не только коронавирус, но и привычные грипп и ОРВИ, которые ослабляют иммунитет, сообщает "Общественная служба новостей".
Вчера Владимир Путин сообщил, что эпидемия коронавируса в нашей стране пошла на спад, и теперь появилась возможность постепенно отменять введенные ранее ограничения.
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