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Представительница ВОЗ Маргарет
Харрис поделилась своим видением на тему мутации COVID-19.
Работница международной организации отметила, что в ВОЗ с самого начала были "крайне озабочены" тем, что инфекция будет трансформироваться, передает РИА "Новости".
При этом, сейчас эксперты этого учреждения не зафиксировали никаких серьезных изменений в инфекции, помимо ускорения ее распространения, отмечает RT.
Организация продолжает изучать вирус.
К слову, недавно эксперты предрекли жителям Москвы рост заболеваемости по COVID-19 грядущей весной.
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