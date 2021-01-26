Организация изначально заявляла о том, что распространение вируса нужно сдержать

Представительница ВОЗ Маргарет Харрис поделилась своим видением на тему мутации COVID-19.



Работница международной организации отметила, что в ВОЗ с самого начала были "крайне озабочены" тем, что инфекция будет трансформироваться, передает РИА "Новости".

При этом, сейчас эксперты этого учреждения не зафиксировали никаких серьезных изменений в инфекции, помимо ускорения ее распространения, отмечает RT.

Организация продолжает изучать вирус.

К слову, недавно эксперты предрекли жителям Москвы рост заболеваемости по COVID-19 грядущей весной.