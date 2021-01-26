Родные умерших в Ухане пригрозили раскрыть всю правду о COVID-19

Родные умерших в Ухане пригрозили раскрыть всю правду о COVID-19
Фото: Xiao Yijiu/XinHua/www.globallookpress.com
Китайцы настаивают на встрече с экспертами ВОЗ

Родственники людей, ставших жертвами коронавируса в "колыбели" этого заболевания, китайском Ухане, серьезно настроены сообщить свою правду о произошедшем в Китае. Сейчас в эту страну как раз прибыли эксперты ВОЗ. Активисты не намерены терять возможность пообщаться с представителями международной организации.

Так, китаец Жэн Хай из-за COVID-19 лишился своего отца. Мужчина утверждает, что в печальных событиях виноваты китайские власти, которые намеренно замалчивали опасность этой инфекции. Кроме того, по словам Хая, Пекин скрывал реальное число жертв инфекции.

Теперь же родные умерших подвергаются давлению со стороны властей. Им запрещают общаться с прессой, утверждает активист. Под запретом также взаимодействие с сотрудниками ВОЗ.

Однако китаец настроен решительно и сделает все, для того чтобы добиться встречи с представителями международной организации, передает Associated Press.

Ранее врачи из Уханя раскрыли правду о коронавирусе. По словам специалистов, мировой эпидемии можно было избежать

Ольга ФЕДОРОВА

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