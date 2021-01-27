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За сутки в России обнаружены 17 741 инфицированный. Общее число зараженных достигло 3 774 672 человек, констатирует Оперштаб по борьбе с коронавирусом.
В Москве заболели еще 1 837 горожан. Положительные результаты дали 1 813 тестов на COVID-19 в Санкт-Петербурге. Неутешительный диагноз поставили 928 жителям Подмосковья.
В целом за время пандемии ушли из жизни 71 076 инфицированных. За сутки коронавирус стал причиной смерти 594 человек.
Избавились от опасной болезни в течение эпидемии 3 202 483 россиянина. Полностью выздоровели за сутки 27 922 пациента.
Накануне стало известно о намерении родственников умерших от коронавируса раскрыть всю правду о нем. Эти люди подвергаются давлению властей Китая, им запрещают общаться с журналистами.
Тем временем в ВОЗ выразили крайнюю озабоченность из-за мутаций COVID-19. В организации напомнили, что призывали сдержать распространение инфекции.
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