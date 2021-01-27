Эксперт дал прогноз о заболеваемости коронавирусом в России

Специалисты выдали утешительный прогноз

В ближайшие месяцы заболеваемость коронавирусом в России заметно снизится. Это может произойти в начале весны, предупредили в Роспотребнадзоре.

На смену периоду замедленного роста случаев заражения пришло время стабилизации. Оно продлится до конца февраля, и уже в марте будет наблюдаться значительное уменьшение числа инфицированных, пояснил РИА "Новости" замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии ведомства Александр Горелов.

А в мае в нашей стране показатели по COVID-19 будут такие, как летом 2020 года. Заболеваемость снизится, но совсем не прекратится, отметил специалист, передает URA.RU

Ранее жителей Москвы предупредили о росте заболеваемости по COVID-19 весной. Число новых зараженных в столице уже через несколько месяцев может подняться до четырех – пяти тысяч человек

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

Путин созвонился с Байденом

Состоялся первый разговор российского лидера с новым президентом США

Какие изменения ждут пенсионеров при получении выплат на карту в 2021 году

Жителям нашей страны стоит обратить внимание на четыре нововведения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей