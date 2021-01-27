Специалисты выдали утешительный прогноз

В ближайшие месяцы заболеваемость коронавирусом в России заметно снизится. Это может произойти в начале весны, предупредили в Роспотребнадзоре.

На смену периоду замедленного роста случаев заражения пришло время стабилизации. Оно продлится до конца февраля, и уже в марте будет наблюдаться значительное уменьшение числа инфицированных, пояснил РИА "Новости" замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии ведомства Александр Горелов.

А в мае в нашей стране показатели по COVID-19 будут такие, как летом 2020 года. Заболеваемость снизится, но совсем не прекратится, отметил специалист, передает URA.RU.

Ранее жителей Москвы предупредили о росте заболеваемости по COVID-19 весной. Число новых зараженных в столице уже через несколько месяцев может подняться до четырех – пяти тысяч человек