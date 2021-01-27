Об ослаблении антикоронавирусных мер с 27 января сообщил мэр Собянин

Ситуация с эпидемией коронавируса в Москве улучшается. Число новых случаев заболевания уже неделю не превышает 3 тысяч в день. Больничный коечный фонд освободился на 50%. Это дало возможность властям города снять некоторые ограничения. Они касаются удаленной работы и ночных заведений.

Удаленная работа

С 27 января требование перевести на дистанционный режим не менее 30% сотрудников становится рекомендацией. Об этом сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. То есть работники по решению руководства могут вернуться в офис. Но все же, если в этом нет необходимости, то лучше по-прежнему работать удаленно, подчеркнул мэр.

При этом сотрудников старше 65 лет и имеющих хронические заболевания отмена дистанционки не касается, они должны оставаться дома, чтобы не рисковать заразиться в транспорте и других общественных местах.

Ночные заведения

С 27 января в Москве снимается запрет на посещение клубов, баров, караоке, боулинга, картинг-центров и других подобных заведений в ночное время. Требование к развлекательным учреждениям, кафе, ресторанам прекращать работу с 23:00 до 06:00 отменяется, говорится в указе мэра.

При этом посетители и персонал по-прежнему должны носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.

Обучение в вузах

Решение о возобновлении очного обучения в вузах пока не принято. Сейчас студенты на каникулах, но к их завершению столичные власти совместно с Минобрнауки проанализируют ситуацию и выработают оптимальное решение. Объявление о формате обучения во втором семестре будет сделано до 6 февраля, пообещал мэр.

Вакцинация

Несмотря на улучшение ситуации по коронавирусу в Москве и России в целом, расслабляться рано. Люди по-прежнему болеют, зачастую очень тяжело. Предотвратить инфицирование и развитие осложнений может только вакцинация.

Сейчас сделать бесплатную прививку может большинство жителей Москвы – практически все работающие граждане, пенсионеры старше 65 лет, студенты, люди с хроническими заболеваниями. Откладывать прививку не стоит: чем больше будет вакцинировавшихся, тем скорее отпадет необходимость в остальных ограничениях.

"Сроки и этапы отмены остающихся ограничений будут объявлены дополнительно. Пожалуйста, помните, что вероятность заражения коронавирусом хоть и уменьшилась, но все еще существует. Борьба пока не закончена. Мы по-прежнему должны соблюдать осторожность",

– обратился Собянин к жителям столицы.

По данным на 26 января, положительный тест на COVID-19 за предыдущие сутки сдали еще 2317 москвичей.