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Граждане стран, входящих в состав Евразийского экономического союза, могут посещать Россию путем въезда с территории Армении и Белоруссии с 1 февраля по 1 марта. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ.
Так, въезд в Россию возможен при предъявлении документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, а также доказательство об отсутствии коронавирусной инфекции.
Соответствующий документ опубликован на официальном портале нормативных актов РФ.
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