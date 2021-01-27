В Москве решили сделать послабления для жителей этих стран после пандемии

Граждане стран, входящих в состав Евразийского экономического союза, могут посещать Россию путем въезда с территории Армении и Белоруссии с 1 февраля по 1 марта. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ.

Так, въезд в Россию возможен при предъявлении документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, а также доказательство об отсутствии коронавирусной инфекции.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале нормативных актов РФ.