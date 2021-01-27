Причиной стала пресловутая инфекция

Эпидемиологическая обстановка в России внесла серьезные коррективы в планы многих жителей страны. Так, немалому числу путешественников пришлось отказаться от своих поездок на новогодние каникулы из-за заражения COVID-19.



Согласно данным компании-страховщика ERV, именно заболевание в большинстве случаев стало причиной отмены запланированных вылетов за границу в период новогодних праздников.

Так, в Ассоциации туроператоров России отметили, что 44% от обращений людей по страховым полисам из-за отмены поездки пришлось на причины, связанные с недомоганием на фоне заражения COVID-19.

Впрочем, практически все инфицированные люди (96%) чувствовали себя сносно и могли проходить лечение дома.

Также сообщается, что большая часть отмененных туров пришлась на такие направления, как Танзания, Куба, Турция, ОАЭ, а также внутренние поездки по России.

Впрочем, эпидобстановка постепенно налаживается. Так, в Москве сегодня был отменен ряд коронавирусных ограничений.