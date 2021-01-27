Власти Чехии устроили перепалку из-за закупки "Спутника V"

Власти Чехии устроили перепалку из-за закупки "Спутника V"
Фото: Сергей Киселев/АГН Москва
Праге нужно средство от COVID-19, но не все хотят приобретать препарат в России

Чехи остро нуждаются в препарате для вакцинации от коронавируса. Объемы поставок с Запада резко сократились, на этом фоне встал вопрос о покупке российского "Спутник V". Однако такое положение дел устраивает далеко не всех чешских политиков.

Так, в администрации страны начались дебаты по поводу приемлемости закупки нашей вакцины. Советник премьера по здравоохранению Роман Примула заявил, что не разделяет скепсиса по поводу российского препарата. Высокопоставленный госслужащий отметил, что если Прага купит нашу вакцину исключительно для потребления внутри страны, то ей не грозят рестрикции по стороны Европейского союза.

По словам Примулы, глава местного Минздрава настроен менее дружелюбно к Москве. Он заявил, что даже обсуждать не стоит возможность закупки препарата в России, так как он еще не прошел все проверки в Европе. Таким образом, на данный момент этот вопрос стал предметом горячих дебатов в Чехии, отмечает РИА "Новости".

К слову, недавно стало известно, что в Турции начнут выпуск российской вакцины от коронавируса. Планируется производство миллионов доз препарата.

Ольга ФЕДОРОВА

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Гость
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Пиво прикольное у них вот помню , да не важно; короче захотят купят, не захотят купят в другом месте или просто сдохнут.
Антимайдан
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А нам-то что, останутся гордыми но натурально дохлыми.
Гость
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Жалко чехов, если вымрут, они пиво прикольное варить умеют
Антимайдан
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А нам-то что, останутся гордыми но дохлыми.
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