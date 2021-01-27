Первая партия будет состоять из 90 тысяч доз

В Казахстане начали производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Первая партия будет выпущена в объеме 90 тысяч доз. Уже с 1 февраля в Казахстане стартует вакцинация от COVID-19 с использованием вакцины, которая была произведена в России, сообщает РИА "Новости".

Ожидается, что уже с 15 февраля жителей страны начнут вакцинировать партией, произведенной Карагандинским фармацевтическим комплексом, добавляет "МИР24".

При этом объем производства на базе данного комплекса будет увеличиться. "До июля объем производства на данной площадке планируется довести до 2 миллионов доз", – подытожил первый заместитель министра здравоохранения республики Марат Шоранов.

Ранее стало известно, что власти Чехии устроили перепалку из-за закупки "Спутника V".