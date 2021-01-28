Число инфицированных в нашей стране уменьшилось на 26 775

На 28 января в России зарегистрированы 3 793 810 пациентов с COVID-19. Только за день, как информирует Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, таких стало больше на 19 138 человек.

За сутки в Москве инфекцию подцепили 2 897 жителей. В Санкт-Петербурге заразились 2 128 горожан. У 939 человек в Московской области выявили коронавирус.

Умерли от COVID-19 в последние 24 часа 575 россиян. Всего скончались 71 651 человек с положительными результатами тестов.

Излечились за сутки 26 775 жителей нашей страны. С начала пандемии избавились от инфекции 3 229 258 граждан РФ.

Тем временем в мире продолжают обсуждать вопрос о профилактике болезни. В частности, Чехии очень нужен препарат для прививок от коронавируса. С Запада его стали поставлять меньше, поэтому в Праге заговорили о покупке российской вакцины "Спутник V". В администрации спорят, приемлемо ли ее приобретать.

Отказ Украины от препарата против COVID-19 из РФ оценили в Крыму. Там назвали это безответственным поступком, продиктованным "детским комплексом и абсолютно никчемными обидами".