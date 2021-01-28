Оставшиеся карантинные ограничения в Москве отменят летом - эксперты

Быстро снять все запреты не получится

После отмены некоторых карантинных мер в Москве жители столицы не прочь узнать, когда можно будет не соблюдать и остальные запреты, введенные из-за коронавируса. Это случится не раньше, чем через несколько месяцев, рассказали эксперты.

Есть вероятность, что полностью снимут ограничения до лета. Такое мнение выразил специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

О том, что не раньше этого срока отменят карантинные меры, заявил и врач-инфекционист Евгений Тимаков. Быстрее сделать это не удастся, так как в Москву прибывают люди со всей нашей страны, и есть те, кто восприимчив к инфекции, пояснил он "РИА "Новости".

Накануне о том, что снять все ограничения из-за COVID-19 в России могут к лету, говорил сотрудник центра имени Гамалеи, старейший вирусолог нашей страны Феликс Ершов. По его словам, это реально, так как пандемия сбавляет обороты, передавал телеканал "360".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что ситуация с эпидемией коронавируса в столице улучшается. Благодаря этому появилась возможность снять некоторые ограничения, в частности  – по удаленной работе и ночным заведениям, сказал он.

Полина ДОРОЖКИНА

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