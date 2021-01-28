Ограничения снимут, когда число заболевших уменьшится

Все меры, введенные из-за коронавируса, в Московской области будут отменены, когда улучшится эпидемиологическая ситуация.

Губернатор Андрей Воробьев пообещал снять ограничения, если число новых зараженных за сутки не будет превышать 900 человек, пишет РИА "Новости".

Сегодня в Подмосковье COVID-19 выявили у 939 жителей. В Москве уже начали постепенное снятие карантинных мер – вновь заработали бары и другие ночные заведения.