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Все меры, введенные из-за коронавируса, в Московской области будут отменены, когда улучшится эпидемиологическая ситуация.
Губернатор Андрей Воробьев пообещал снять ограничения, если число новых зараженных за сутки не будет превышать 900 человек, пишет РИА "Новости".
Сегодня в Подмосковье COVID-19 выявили у 939 жителей. В Москве уже начали постепенное снятие карантинных мер – вновь заработали бары и другие ночные заведения.
Россия не оставит без внимания жесткие действия в свой адрес со стороны США