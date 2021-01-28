В Подмосковье перечислили города с наибольшей заболеваемостью COVID-19

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Среди подмосковных городов больше всего новых случаев коронавируса выявили в Химках – заразились 89 человек.
Следом идут Щелково и Красногорск. В каждом из городов больных COVID-19 стало на 75 человек больше, передает телеграм-канал "Коронавирус.Мособлштаб".
Также высокую заболеваемость инфекцией зафиксировали в Подольске, Королева и Мытищах, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Всего за сутки коронавирусом в Московской области заразились 939 человек. Когда число снизится до 900, губернатор Андрей Воробьев пообещал отменить все ограничения.
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