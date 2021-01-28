В Подмосковье перечислили города с наибольшей заболеваемостью COVID-19

В регионе выявили 939 новых случаев за сутки

Среди подмосковных городов больше всего новых случаев коронавируса выявили в Химках – заразились 89 человек.

Следом идут Щелково и Красногорск. В каждом из городов больных COVID-19 стало на 75 человек больше, передает телеграм-канал "Коронавирус.Мособлштаб".

Также высокую заболеваемость инфекцией зафиксировали в Подольске, Королева и Мытищах, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Всего за сутки коронавирусом в Московской области заразились 939 человек. Когда число снизится до 900, губернатор Андрей Воробьев пообещал отменить все ограничения.