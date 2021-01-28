Российский лидер оценил обстановку в стране

Во время совещания с кабинетом министром Владимир Путин сообщил, что пандемия коронавирусной инфекции постепенно отступает. Об этом свидетельствуют общие данные по распространению вируса.

Глава России подчеркнул, что количество заболевших сокращается. При этом количество тех, кто выздоровел в последнее время устойчиво превышает прирост заболевших.

Также лидер сообщил, что паказатели летальности являются удолетворительными, "если вообще об этом можно говорить в таких категориях", пишет ТАСС.

"Тем не менее, по сравнению с другими странами, это так. На сто тысяч населения у нас примерно 12 человек заболевших. Это в четыре раза меньше, чем во многих европейских странах", – подчеркнул Путин.

Однако, по его мнению, расслабляться из-за улучшения ситуации в стране не стоит. Он отметил, что также необходимо соблюдать меры профилактики и требования санитарных врачей. Президент добавил, что в своих беседах с руководителями регионов постоянно напоминает о важности иметь резервные коечные фонды, все необходимые средства для борьбы с коронавирусной инфекцией, а также медицинские препараты.

Лидер объявил, что за прошлую прививочную компанию удалось привить около 70 миллионов россиян от гриппа. Он выразил надежду, что с вакцинацией против коронавируса получится достичь аналогичных результатов.

Согласно последним данным, за сутки количество заболевших выросло на 19 138 человек. Количество выздоровевших, напротив, составило 26 775 пациентов.