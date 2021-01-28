Попова высказалась о полном отказе от масок в России

Решение могут принять уже в этом году

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила ситуацию с коронавирус в России. Она выразила надежду, что россияне смогут отказаться от масок уже в этом году. Об этом сообщает РИА "Новости".

Такое заявление Попова сделала после слов Владимира Путина о том, что пандемия постепенно отступает.

Основанием для такого решения может стать образованние коллективного иммунитета от коронавируса у населения. Попова сообщила, что на данный момент антитела есть у около 25% россиян.