Cвежая статистика по коронавирусу в России на 29 января

Cвежая статистика по коронавирусу в России на 29 января
Фото: Софья Сандурская/АГН Москва
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В нашей стране умерли 72 185 пациентов с COVID-19

И все же эпидемия сбавляет обороты. С каждым днем в России больных становится все меньше. За сутки Оперштаб по борьбе с коронавирусом насчитал 19 238 зараженных. Их общее число в эту пятницу составляет 3 813 048.

В Москве COVID-19 обнаружили еще у 2 799 горожан. Подцепили инфекцию в Санкт-Петербурге дополнительно 2 284 человека. В Московской области за 24 часа диагноз "коронавирус" поставили 1 044 жителям.

За сутки скончались 534 зараженных. С начала пандемии не стало уже 72 185 россиян.

Выздоровели на сегодня 3 255 462 человека. Излечились в последние сутки 19 238 жителей нашей страны.

На совещании с правительством Владимир Путин сказал, что пандемия коронавируса постепенно отступает. Заболевших становится все меньше, и число выздоровевших устойчиво превышает прирост зараженных. 

В нашей стране могут отменить масочный режим уже в этом году. Основанием для такого решения станет образованние коллективного иммунитета от COVID-19 у населения.

Полина ДОРОЖКИНА

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