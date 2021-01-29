При этом должны некуоснительно соблюдаться масочный режим и социальная дистанция

Чуть больше, чем через неделю – с 8 февраля, – студенты в России будут снова учиться очно. Приказ об этом уже подписал министр образования и науки Валерий Фальков.

Таким образом, в учреждениях высшего образования сняты ограничения, введенные из-за пандемии. В каждом вузе должны организовать работу "с учетом особенностей распространения коронавирусной инфекции в конкретном регионе", сказано в документе.

При этом должны соблюдаться профилактические меры – нужно создать условия для гигиенической обработки рук антисептиками и контроля температуры тела всех, кто приходит туда. Кроме того, необходимо следить за ношением масок, соблюдением соцдистанции, проветриванием помещений на переменах и не впускать в здания тех, у кого есть признаки инфекционных болезней.

Свои решения руководство каждого учебного заведения должно согласовать с региональным управлением Роспотребнадзора. Действие приказа Минобрнауки начнется 7 февраля, отмечает телеканал "360".

Московские студенты были отправлены на удаленку в конце ноября 2020 года. Такие же ограничения были введены в других российских вузах, где в регионах была сложная эпидемиологическая обстановка.

