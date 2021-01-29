Населению грозит очередная вспышка в ближайшее время

Жителям РФ грозит новый всплеск коронавирусной инфекции, который станет не столь массовым, как весенняя и осенняя эпидемии. Соответствующий прогноз сделали вирусологи в беседе со СМИ.

По словам инфекциониста Евгения Тимакова, небольшой всплеск ОРВИ и коронавируса произойдет в России уже весной 2021 года, так как после зимнего сезона характерно снижение иммунитета, передает Ura.ru.

Cхожее заявление сделал инфекционист Сергей Вознесенский, заявивший о том, что небольшой подъем по COVID может произойти в ближайшие недели. Однако в итоге охват заболеваемости не достигнет масштабов осенней эпидемии, пишет РБК.