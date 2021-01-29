Курс рубля
- Доллар подорожает до 80 рублей через 2 недели – прогноз
- Новое падение рубля объяснил эксперт
- Рубль рухнет: озвучен секретный курс доллара на май 2021 года
Жителям РФ грозит новый всплеск коронавирусной инфекции, который станет не столь массовым, как весенняя и осенняя эпидемии. Соответствующий прогноз сделали вирусологи в беседе со СМИ.
По словам инфекциониста Евгения Тимакова, небольшой всплеск ОРВИ и коронавируса произойдет в России уже весной 2021 года, так как после зимнего сезона характерно снижение иммунитета, передает Ura.ru.
Cхожее заявление сделал инфекционист Сергей Вознесенский, заявивший о том, что небольшой подъем по COVID может произойти в ближайшие недели. Однако в итоге охват заболеваемости не достигнет масштабов осенней эпидемии, пишет РБК.
Нашей стране вновь удалось стать военной сверхдержавой
Руководство альянса хочет добиться увеличения финансирования от новой администрации США