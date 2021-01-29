В Киеве определились с регистрацией вакцины "Спутник V"

В Киеве определились с регистрацией вакцины "Спутник V"
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН Москва
Прививки от коронавируса в стране должны начать делать в феврале

Российскую вакцину от COVID-19 "Спутник V" никогда не разрешат к использованию на Украине. Об этом заявил глава Минздрава Незалежной Максим Степанов в пятницу, 29 января.

Он призвал не слушать политиков и экспертов, которые выступают за российский препарат.

"Сразу могу сказать - можете истерить еще очень долго. Никто российскую вакцину в стране регистрировать не будет", 

цитирует Степанова "Обозреватель".

По словам министра здравоохранения, вакцинация от коронавируса начнется в феврале. На первом этапе привьют 367 тысяч человек. Какой вакциной – не уточняется, ведь до сих пор Киев не провел исследования и не одобрил к использованию ни одну вакцину.

Однако накануне Верховная рада приняла в первом чтении законопроект, разрешающий ускоренную регистрацию и применение на Украине препаратов, одобренных в США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, КНР, Индии или ЕС. Это вакцины производства Pfizer\BioNTech, Moderna, Sinovac Biotech, Sinopharm, AstraZeneca.

В январе 2021 г. РФ направила заявку в ЕС на регистрацию вакцины "Спутник V", в Германии уже пообещали помочь с этим процессом.

Николай ВИКТОРОВ

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Гость
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Правильно, незачем регистрировать. Поголовье надо сокращать хотя бы раза в 3-4 для начала, а не прививать. А то все равно скоро пенсии платить нечем будет, да они еще тарифомайданы анонсируют.
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