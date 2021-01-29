Мясников предсказал срок начала третьей волны эпидемии COVID-19

Еще один всплеск заболеваемости непременно случится, полагает врач

Известный теле-доктор Александр Мясников предупредил о том, что третья волна эпидемии коронавируса будет. По его словам, спад заболеваемости подтверждает предположение о трехмесячном цикле, поэтому к лету или, максимум, к осени число заболевших инфекцией начнет расти. 

Как указал врач в своем телеграм-канале, чтобы безболезненно пережить новую волну, необходимо вакцинироваться. Ведь антитела появляются не сразу. В первую очередь прививку стоит сделать тем, кто страдает хроническими заболеваниями. 

Как отмечает "Общественная служба новостей", Мясников также считает, что нужно делать прививки от гриппа и пневмококка. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

новости партнеров

Россия может потерять крупнейшего партнера по электроэнергии

Финляндия ищет способы отказаться от импорта из РФ

Байден внедрит в проект "Северный поток-2" свою компанию – эксперт

Новый глава Белого дома воспользуется российским газопроводом для продвижения к своей цели

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей