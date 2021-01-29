Еще один всплеск заболеваемости непременно случится, полагает врач

Известный теле-доктор Александр Мясников предупредил о том, что третья волна эпидемии коронавируса будет. По его словам, спад заболеваемости подтверждает предположение о трехмесячном цикле, поэтому к лету или, максимум, к осени число заболевших инфекцией начнет расти.

Как указал врач в своем телеграм-канале, чтобы безболезненно пережить новую волну, необходимо вакцинироваться. Ведь антитела появляются не сразу. В первую очередь прививку стоит сделать тем, кто страдает хроническими заболеваниями.

Как отмечает "Общественная служба новостей", Мясников также считает, что нужно делать прививки от гриппа и пневмококка.