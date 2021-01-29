Санкт-Петербург отменил часть коронавирусных ограничений

Залы театров вновь можно будет заполнять на 50%

Ситуация с коронавирусом постепенно улучшается не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге. Это позволило Северной столице отменить некоторые карантинные меры с 30 января.

Так, кафе и рестораны смогут работать и ночью. Правда, на фудкорты эта мера не распространяется. Театры, кинотеатры и цирки могут быть заполнены на 50%. 

Откроются океанариумы и аквапарки с субботы. В торговых центрах вновь заработают выставки, ледовые катки и кинотеатры. Спортивные мероприятия могут посещать 15 тыс человек, но при условии, что так помещение не будет заполнено больше, чем на 50%, говорится в указе правительства города. 

Снижение числа заболевших в России сделало возможным и открытие вузов с 7 февраля, напоминает телеканал "360"

Полина ИВАНОВА

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