Свежая статистика по коронавирусу в России на 30 января

Свежая статистика по коронавирусу в России на 30 января
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжениеКоронавирус в России: главное
За сутки от болезни излечились 24 502 человека

Оперативный штаб опубликовал свежие данные, отражающие эпидемиологическую ситуацию в нашей стране. Так, за сутки COVID-19 обнаружили у 19 032 россиян. За весь период пандемии коронавирус подхватили 3 832 080 человек.

По данным на 30 января, от китайской заразы излечились еще 24 502 человека. Общее число выздоровевших составляет 3 279 964.

Имеется и печальная статистика. За сутки от болезни скончались 512 человек. За все время COVID-19 унес жизни 72 697 россиян.

Тройка лидеров, где выявлено наибольшее количество заболевших, такова: на первом месте – Санкт-Петербург с 2512 заразившимися. Следом идет Москва с 2430 заболевшими. На третьем месте – Московская область. Там вирус добрался еще до 1069 человек.  

Сейчас ситуация с коронавирусом в России начинает постепенно улучшаться. Вирусологи рассказали, когда ждать новых всплесков COVID-19. По прогнозам экспертов, это произойдет весной 2021 года. 

Ранее известный теле-доктор Александр Мясников предсказал третью волну коронавируса. Специалист призвал россиян вакцинироваться, чтобы минимизировать ущерб от нового периода буйства эпидемии. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Москва завербовала Трампа 40 лет назад - беглый разведчик КГБ

Советская разведка положила глаз на "психологически и интеллектуально" уязвимого американца, склонного к лести

Россия поставила антирекорд по экспорту нефти

Отечественные производители надеются на увеличение объемов прокачки сырья с 1 февраля

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей