За сутки от болезни излечились 24 502 человека

Оперативный штаб опубликовал свежие данные, отражающие эпидемиологическую ситуацию в нашей стране. Так, за сутки COVID-19 обнаружили у 19 032 россиян. За весь период пандемии коронавирус подхватили 3 832 080 человек.

По данным на 30 января, от китайской заразы излечились еще 24 502 человека. Общее число выздоровевших составляет 3 279 964.

Имеется и печальная статистика. За сутки от болезни скончались 512 человек. За все время COVID-19 унес жизни 72 697 россиян.

Тройка лидеров, где выявлено наибольшее количество заболевших, такова: на первом месте – Санкт-Петербург с 2512 заразившимися. Следом идет Москва с 2430 заболевшими. На третьем месте – Московская область. Там вирус добрался еще до 1069 человек.

Сейчас ситуация с коронавирусом в России начинает постепенно улучшаться. Вирусологи рассказали, когда ждать новых всплесков COVID-19. По прогнозам экспертов, это произойдет весной 2021 года.

Ранее известный теле-доктор Александр Мясников предсказал третью волну коронавируса. Специалист призвал россиян вакцинироваться, чтобы минимизировать ущерб от нового периода буйства эпидемии.