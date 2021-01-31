Свежая статистика по коронавирусу в России на 31 января

Свежая статистика по коронавирусу в России на 31 января
Фото: Zamir Usmanov/www.globallookpress.com
18 359 зараженных выявлено за последние сутки

В России за 24 часа 485 человек умерло от COVID-19. Заболело 18 359. Такие данные приводит оперштаб.

На первом месте по заболеваемости коронавирусом Москва – 2284 случаев. На второй строчке Питер – 2160 заражений. На третьем месте Московская область – 1082 человека заболели.

За весь период с начала пандемии коронавируса в России заразились 3 850 439 человек. Жертвами COVID-19 стали 73 182 пациента. Вылечить медикам удалось 3 300 004 заболевших.

Ранее доктор Мясников спрогнозировал третью волну коронавируса и назвал срок начала.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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