Cвежая статистика по коронавирусу в России на 1 февраля

Cвежая статистика по коронавирусу в России на 1 февраля
Фото: Софья Сандурская/АГН Москва
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С начала пандемии уже выздоровели 3 318 173 человека

На 1 февраля, как передает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, COVID-19 обнаружили у 17 648 россиян. За все время инфекцию подцепили 3 868 087 жителей нашей страны.

Положительные результаты дали тесты еще 2 037 человек в Москве. В Санкт-Петербурге заболели 1 842 горожанина. Дополнительно 1 068 случаев заражения выявлено в Подмосковье.

В последние 24 часа умерли 437 пациентов с COVID-19. В общем, скончались 73 619 инфицированных.

С начала пандемии уже избавились от коронавируса 3 318 173 россиянина. За сутки выздоровели 18 169 человек.

На днях стало известно, что ситуация с COVID-19 постепенно улучшается не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге. Это позволило с 30 января отменить в Северной столице некоторые карантинные меры.

Также известный теледоктор Александр Мясников предупредил о том, что грядет третья волна эпидемии коронавируса. По его словам, спад заболеваемости подтверждает предположение о трехмесячном цикле, поэтому к лету или, максимум, к осени число зараженных начнет расти.

Полина ДОРОЖКИНА

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