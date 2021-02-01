Эта категория граждан в первую очередь должна обратиться за вакциной

Главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева рассказала, почему россияне пенсионного возраста должны уделить особое внимание вопросу вакцинации от коронавирусной инфекции.



В беседе с изданием "Российская газета" профессор напомнила опыт первой половины ХХ века, когда по всему миру бушевала эпидемия испанки. Эксперт отметила, что в тот период большей опасности подвергались подростки и дети, а также пожилые. У коронавируса кривая смертности совсем другая. Дети очень легко переносят это заболевание, а вот старики в большом количестве случаев сильно страдают от недуга.

Ткачева отметила, что человечество впервые сталкивается с эпидемией, которая так ощутимо зависит от возраста. Почему вирус сильнее всего бьет по пожилым, пока точно неизвестно. По словам профессора, это может быть связано со старением иммунной системы. Также возможна зависимость тяжелого течения болезни с наличием определенных ферментов в пожилом организме. Кроме того, люди старшего поколения чаще болеют хроническими недугами, которые обостряют течение COVID-19.

Ткачева также отметила, что вирус серьезно влияет на свертываемость крови. Это в значительной степени повышает риск инсультов и инфарктов. Также с возрастом ухудшается работа эндокринной системы и почек. Все это отягощает течение коронавирусного заболевания.

Как добавила профессор, COVID-19 отличается от привычного гриппа тем, что после выздоровления человек достаточно долго восстанавливается. Пожилым людям возвращение к привычной жизни дается значительно тяжелее, чем молодым.

При этом риск подхватить инфекцию у стариков и молодых людей одинаковый. Разница только в том, что человек в преклонном возрасте, скорее всего, будет тяжело переносить заболевание и даже может стать жертвой COVID-19.

В связи с этим пожилым людям необходимо как можно быстрее поставить вакцину от коронавируса. Именно поэтому московская администрация отдельно пригласила всех горожан от 60 лет пройти вакцинацию. Сделать это можно в мобильных пунктах в удобное время.

Ольга Ткачева призвала пенсионеров позаботиться о своем здоровье и поставить прививку. Конечно, ни об одном препарате нельзя сказать, что он на 100% безопасен. Однако граждан в возрасте пригласили на вакцинацию только после того, как были получены результаты исследований российских вакцин, которые показали высокий уровень эффективности и безопасности наших препаратов.