В Германии захотели купить "Спутник V" при одном условии

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Власти не исключили, что могут привить народ российской вакциной

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан уверяет, что во время прививочной кампании от коронавируса в стране может быть задействовано использование российской и китайской вакцин. Однако для этого должно быть соблюденено одно важное условие. 

Как передает Berliner Zeitung, Шпан заявил, что не имеет особого значения, в какой стране было произведено лекарство, если доказана его эффективность. В случае, если российский "Спутник V" будет одобрен в ЕС, то не исключено, что Германия будет использовать препарат для борьбы с коронавирусом. Заявка на регистрацию вакцины уже подана в Европейское агентство лекарственных средств.

Сейчас в Европе есть проблемы с поставками препарата компании Pfizer. Из-за нехватки средства прививочная компания во многих европейских странах затягивается. 

Роман ИГНАТОВ

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