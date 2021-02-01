В Испании зарегистрировали крупную вспышку коронавируса

Все постояльцы испанского дома престарелых заразились COVID-19, после того, как прошли вакцинацию препаратом компании Pfizer. Инфекцию нашли у 78 пожилых граждан.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на агентство EFE, семеро человек перенести инфекцию не смогли. В дирекции заведения указали, что все получили первую дозу вакцины еще 13 января. После симптомы болезни начали появляться у десятерых привитых, однако тогда посчитали, что это попросту побочные эффекты лекарства.

Когда инфекция начала переходить к другим постояльцам было принято решение изолировать их в своих комнатах. Сейчас еще четверо госпитализированы. В доме престарелых отметили, что впервые столкнулись с заражениями коронавируса за все время пандемии.