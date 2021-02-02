Cвежая статистика по коронавирусу в России на 2 февраля

Cвежая статистика по коронавирусу в России на 2 февраля
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Число жертв опасной инфекции достигло 74 158

За сутки в России выявлено 16 643 случая заражения. В целом, согласно данным  Оперштаба по борьбе с коронавирусом, заболели 3 884 730 человек.

В Москве COVID-19 обнаружили дополнительно у 1 701 горожанина. На 1 484 жителя прибыло инфицированных в Санкт-Петербурге. За сутки в Московской области тесты 1 053 человек дали положительный результат.

Скончались из-за коронавируса за сутки 538 россиян. В течение всего времени пандемии не стало 74 158 жителей нашей страны.

Избавились от инфекции за сутки 22 372 человека. В целом выздоровели 3 340 545 пациентов с COVID-19.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о новых выплатах тем, кто работает с зараженными коронавирусом пациентами. Медики, сотрудники МВД и ФСИН получат по 68 811 руб., если их освободят от обязанностей или отправят в стационар из-за вызванных инфекцией осложнений.

Тем временем в Европе изменили отношение к российской вакцине от COVID-19. Столкнувшись с задержками в поставках других препаратов и недовольством граждан из-за этого продления карантинных ограничений некоторые страны согласились покупать "Спутник V"

Полина ДОРОЖКИНА

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