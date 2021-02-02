Курс рубля
- Доллар подорожает до 80 рублей через 2 недели – прогноз
- Новое падение рубля объяснил эксперт
- Рубль рухнет: озвучен секретный курс доллара на май 2021 года
За сутки в России выявлено 16 643 случая заражения. В целом, согласно данным Оперштаба по борьбе с коронавирусом, заболели 3 884 730 человек.
В Москве COVID-19 обнаружили дополнительно у 1 701 горожанина. На 1 484 жителя прибыло инфицированных в Санкт-Петербурге. За сутки в Московской области тесты 1 053 человек дали положительный результат.
Скончались из-за коронавируса за сутки 538 россиян. В течение всего времени пандемии не стало 74 158 жителей нашей страны.
Избавились от инфекции за сутки 22 372 человека. В целом выздоровели 3 340 545 пациентов с COVID-19.
Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о новых выплатах тем, кто работает с зараженными коронавирусом пациентами. Медики, сотрудники МВД и ФСИН получат по 68 811 руб., если их освободят от обязанностей или отправят в стационар из-за вызванных инфекцией осложнений.
Тем
временем в Европе изменили отношение к российской вакцине от COVID-19. Столкнувшись с задержками
в поставках других препаратов и недовольством граждан из-за этого продления карантинных
ограничений некоторые страны согласились покупать "Спутник V".
Сумма зависит от зарплаты и медицинских показаний
В организации блогера придумали схему, как очернить в глазах Запада отечественные финансовые структуры