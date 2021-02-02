Более 50% привившихся от коронавируса москвичей оказались старше 60 лет

Более 50% привившихся от коронавируса москвичей оказались старше 60 лет
Фото: Сергей Киселев/АГН Москва
Вакцинацию прошли около 175 тысяч пожилых жителей столицы

Коронавирус особенно опасен для людей старше 60 лет, огромное количество которых проживает в Москве. Самый эффективный способ обезопасить себя от инфекции – сделать прививку. Вакцинация позволит вернуться к привычной жизни: гулять и ходить в гости, спокойно передвигаясь по городу.

С каждым днем все больше пожилых москвичей понимают, что просто оставаться дома не выход. Именно поэтому уже около 175 тысяч граждан старше 60 лет сделали прививку от коронавируса в Москве – это более половины всех провакцинированных в столице.

"Важность вакцинации от коронавируса для горожан старшего возраста нельзя недооценивать. Эта категория граждан находится в группе риска, и для них заболеть COVID-19 особенно опасно. Хочется отметить, что они и сами осознают риски и идут на вакцинацию очень активно",

– отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Побочных эффектов на вакцину у пожилых москвичей практически не было, некоторые говорили, что и вовсе ее не почувствовали. По наблюдениям главного внештатного кардиолога столицы Елены Васильевой, чем старше больные, тем легче они переносят прививку. Она объяснила:

"У молодого человека иммунная система в ответ на введение чужеродного белка словно вспыхивает: только увидела, как мгновенно начинает бороться с ним. С возрастом же такого резерва у нее нет, поэтому, очевидно, нет и такой гиперреакции. Прививка переносится более мягко".

О том, что вакцину благополучно переносят даже люди за 80, ранее заявлял и руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Бутенко. По его словам, нет никакой разницы при введении препарата молодым и пожилым людям.

COVID-19, как и другие инфекционные заболевания, проще предотвратить, чем вылечить их последствия. Именно поэтому вакцинация считается самым эффективным средством профилактики – это доказано не раз. При большом охвате цепь передачи инфекции прерывается, а число новых случаев уменьшается. Препарат не содержит живого вируса и не может вызвать заболевание. Кроме того, сама по себе прививка не влияет на развитие осложнений хронических заболеваний.

Подробнее о вакцинации можно узнать на сайте мэра Москвы.

Карина СИРАЗОВА

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