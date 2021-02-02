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Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Подмосковье рассказал, в каких городах зафиксировано наибольшее число заболевших. Так, на 2 февраля лидирует в печальном рейтинге Балашиха, где 69 человек подхватили инфекцию.
Следом идут Люберцы с 59 зараженными, говорится в телеграм-канале штаба. На третьем месте – Одинцово (48). Положительные тесты на COVID-19 сдали жители Королева, Щелково, Красногорска, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
В России за последние сутки выявили 16 643 инфицированных. За все время перенесли инфекцию 3 884 730 жителей страны.
Если кто-то из нас нарушит закон, то будет наказан. А если тот, кого осудили условно, нарушит условия испытательного срока, то сядет в тюрьму. Так работает закон. А, подождите, речь о Алексее Навальном? Ну… а он должен быть свободен. Как вам такая логика?
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