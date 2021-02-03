От COVID-19 вылечиться удалось 3 365 367 жителям нашей страны

Как информирует Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, число инфицированных в России стало больше на 16 474. За все время пандемии зафиксировано 3 901 204 случая заражения.

В неутешительном рейтинге опять лидирует Санкт-Петербург, где в последние 24 часа COVID-19 диагностировали у 1 916 горожан. Тесты еще 1 545 человек в Москве дали положительный результат. Среди жителей Подмосковья выявили 773 заболевших.

В целом коронавирус лишил жизни 74 684 россиянина. За сутки из-за него скончались 526 человек.

Число избавившихся от инфекции на сегодняшний день достигло 3 365 367. Вылечились за сутки 24 822 жителя нашей страны.

На 2 февраля в списке подмосковных городов с наибольшим числом заболевших лидирует Балашиха, где в последний день инфекцию подхватили 69 человек. На втором месте – Люберцы с 59 зараженными.

Все больше пожилых москвичей понимают, что для защиты от коронавируса недостаточно только оставаться дома. Поэтому уже сделали прививку около 175 тысяч горожан старше 60 лет, то есть больше половины всех прошедших процедуру жителей столицы.