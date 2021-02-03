Слепоту после коронавируса объяснила врач

Полная потеря зрения может произойти на фоне тяжелых заболеваний

Утверждать однозначно, что после коронавируса можно совсем ослепнуть, нельзя. Таким мнением поделилась врач из Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. 

Случай полной потери зрения, о котором стало известно недавно, единственный. И он не доказывает, что это произошло именно вследствие заражения COVID-19, добавила эпидемиолог.

Причинами могли стать несколько тяжелых заболеваний, в частности, перенесенный инсульт, а также возникшая до коронавируса энцефалопатия, котрая усугубилась из-за гипоксии, электролитных нарушений и интоксикации, пояснила специалист РИА "Новости". 

Она считает, что, прежде чем делать окончательные выводы, нужно основательно разобраться с обстоятельствами, при которых пациент лишился зрения. Этим должны заняться неврологи, передает телеканал "360".

Случай корковой слепоты (полного отсутствия зрения, обусловленного поражением затылочных долей головного мозга) якобы из-за осложнения после COVID-19 зафиксировали в Британии. До этого медики Соединенного Королевства не имели дела с такими последствиями. 

Ранее было раскрыто ужасающее последствие коронавируса, который протекает бессимптомно. Треть пациентов, перенесших легкую форму болезни,  спустя время перестали ходить. 

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

Америку призвали активно готовиться к ядерной войне с Россией

Пентагону необходимо поменять тактику подготовки к будущим противостояниям с Москвой и Пекином

Американцы заявили о выигрыше России в сделке ОПЕК+

Баланс сил среди экспортеров нефти изменился

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей