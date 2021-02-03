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Утверждать однозначно, что после коронавируса можно совсем ослепнуть, нельзя. Таким мнением поделилась врач из Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Случай полной потери зрения, о котором стало известно недавно, единственный. И он не доказывает, что это произошло именно вследствие заражения COVID-19, добавила эпидемиолог.
Причинами могли стать несколько тяжелых заболеваний, в частности, перенесенный инсульт, а также возникшая до коронавируса энцефалопатия, котрая усугубилась из-за гипоксии, электролитных нарушений и интоксикации, пояснила специалист РИА "Новости".
Она считает, что, прежде чем делать окончательные выводы, нужно основательно разобраться с обстоятельствами, при которых пациент лишился зрения. Этим должны заняться неврологи, передает телеканал "360".
Случай корковой слепоты (полного отсутствия зрения, обусловленного поражением затылочных долей головного мозга) якобы из-за осложнения после COVID-19 зафиксировали в Британии. До этого медики Соединенного Королевства не имели дела с такими последствиями.
Ранее было раскрыто ужасающее последствие коронавируса, который протекает бессимптомно. Треть пациентов, перенесших легкую форму болезни, спустя время перестали ходить.
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