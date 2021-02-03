Американцы отразили критику в адрес Москвы за быстрое применение "Спутника V"

Произведенный в России "Спутник V" показал высокий уровень эффективности и безопасности. Это говорит о значительной победе президента РФ Владимира Путина в мировой гонке вакцин, объявили в США.

Накануне стали известны результаты проведенного в Соединенном Королевстве клинического испытания препарата. Из них следует, что вакцина на 91,6% предотвращает возникновение симптомов COVID-19 и полностью защищает от тяжелого течения болезни, сказано в докладе английских медиков.

Кроме того, серьезных побочных эффектов после прививки "Спутником V" не было Также средство не наносит вреда организму пожилого человека и обеспечивает ему полную защиту от коронавируса, отметили специалисты Туманного Альбиона.

И подытожили: эффективность российского препарата почти равна воздействию тех, что разработаны американскими Moderna Inc., Pfizer Inc. и германской BioNTech SE. При этом она значительно выше той, что показала вакцина, произведенная британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca PLC.



Все это означает "значительную победу президента РФ Владимира Путина в глобальной гонке вакцинаций", подтверждает возможности российской науки и медицины. Также это доказывает, что критика в адрес Москвы за быстрое применение "Спутника V" и отсутствие опубликованных данных проведенных испытаний была неуместна, отмечает американский The Wall Street Journal.

Ранее в некоторых странах Европы изменили отношение к российской вакцине "Спутник V". Там оценили дешевизну и доступность препарата, а также были готовы признать его эффективность.