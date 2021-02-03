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Ситуация, связанная с распространением
коронавируса, оказала огромное влияние на жизнь всего мира. Однако обстановка
постепенно нормализуется, и государства начинают открывать свои границы. Так, у
россиян снова появилась возможность отправиться на самолете в Азербайджан и
Армению.
Сегодня глава российского правительства Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление. Самолеты вновь начнут курсировать между нашей страной и этими двумя государствами с 15 февраля.
Пока планируют осуществлять по два рейса из российской столицы в Баку и по четыре из Москвы в Ереван.
В то же время, в некоторых других частях планеты ситуация с COVID-19 далека от стабилизации. Теперь мир опасается нового штамма коронавируса, появившегося в Великобритании. Недавно в этой стране заявили о высокой смертности из-за мутировавшего вируса.
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