Россия открыла воздушные границы с Арменией и Азербайджаном

У жителей РФ появилась возможность расширить географию полетов

Ситуация, связанная с распространением коронавируса, оказала огромное влияние на жизнь всего мира. Однако обстановка постепенно нормализуется, и государства начинают открывать свои границы. Так, у россиян снова появилась возможность отправиться на самолете в Азербайджан и Армению.

Сегодня глава российского правительства Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление. Самолеты вновь начнут курсировать между нашей страной и этими двумя государствами с 15 февраля.

Пока планируют осуществлять по два рейса из российской столицы в Баку и по четыре из Москвы в Ереван.

В то же время, в некоторых других частях планеты ситуация с COVID-19 далека от стабилизации. Теперь мир опасается нового штамма коронавируса, появившегося в Великобритании. Недавно в этой стране заявили о высокой смертности из-за мутировавшего вируса.

Ольга ФЕДОРОВА

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