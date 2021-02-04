Cвежая статистика по коронавирусу в России на 4 февраля

Cвежая статистика по коронавирусу в России на 4 февраля
Фото: Андрей Никеричев/АГН Москва
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Число жертв инфекции выросло на 521

Оперштаб по борьбе с коронавирусом опубликовал свежие данные, согласно которым в нашей стране за один день заболели 16 714 жителей. В целом за время эпидемии диагноз "COVID-19" поставили 3 917 918 россиянам.

В Москве количество случаев заражения увеличилось на  2 095. Еще 1 571 горожанин подцепили инфекцию в Санкт-Петербурге. За сутки положительный результат дали тесты 831 человека в Московской области. 

В последние 24 часа из-за коронавируса умерли 521 житель нашей страны. Всего 75 205 заболевших стали жертвами COVID-19.

За сутки выздоровели 24 546 пациентов. Число полностью излечившихся россиян достигло 3 389 913.

Прививки от коронавируса уже делают во всех регионах России. Записаться на процедуруможно в местных поликлиниках и на сайте госуслуг. Тем, кому трудно сделать это  самостоятельно, помогают волонтеры.

Произведенная в России прививка от COVID-19 доказала высокий уровень своей эффективности и безопасности. Это говорит о значительной победе президента РФ Владимира Путина в мировой гонке вакцин, объявили в США.

Полина ДОРОЖКИНА

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