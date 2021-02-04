Прививки делали препаратами Pfizer и Moderna

После вакцинации от коронавируса в Швеции скончались 55 человек. Об этом доложило государственное агентство по фармацевтическим препаратам.

По данным на 3 февраля 2021 г., в стране зарегистрировано 532 сообщения о побочных реакциях людей на вакцину от COVID-19. Из них 189 случаев классифицированы как "серьезные", передает шведское издание Fria Tider со ссылкой на агентство.

В том числе специалисты указали на десятки смертей, которые, предположительно, были спровоцированы введением вакцины. Так, 54 человека скончались после укола препаратом Comirnaty компании Pfizer. Еще один швед умер после прививки вакциной Moderna.

Ранее стало известно о летальных исходах после вакцинации от COVID-19 в Швейцарии. При этом там отметили, что смерть наступила не от введенного препарата, а от сопутствующих заболеваний. О гибели пациентов после прививки также сообщали в Норвегии.

Страшный случай произошел в Испании. Там в одном из домов престарелых привили всех постояльцев вакциной Pfizer. Спустя несколько дней все 78 человек заболели коронавирусом, семеро скончались.

На днях авторитетный международный медицинский журнал Lancet опубликовал данные об испытаниях российской вакцины "Спутник V", подтвердив ее безопасность и эффективность. После этого отношение к препарату в мире изменилось. В частности, в Швеции заявили, что намерены изучить вопрос о закупке вакцины в России. Ранее об этом высказалась канцлер ФРГ Ангела Меркель.