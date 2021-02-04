Прививка будет действовать долго

В России помимо "Спутник V" зарегистрирована и вторая вакцина против COVID-19 "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор" от Роспотребнадзора. И.о. заместителя генерального директора Татьяна Непомнящих рассказала, сколько будет длиться иммунитет от прививки вторым препаратом.

По ее словам, эксперты рассчитывают на то, что иммунитет сохранится в течение года, передает РИА "Новости".

К слову, уже завершились пострегистрационные исследования "ЭпиВакКороны" на пожилых людях. Результаты оказались положительными.

