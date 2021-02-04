Раскрыт срок иммунитета от вакцины "Вектора" против коронавируса

Прививка будет действовать долго

В России помимо "Спутник V" зарегистрирована и вторая вакцина против COVID-19 "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор" от Роспотребнадзора. И.о. заместителя генерального директора Татьяна Непомнящих рассказала, сколько будет длиться иммунитет от прививки вторым препаратом.

По ее словам, эксперты рассчитывают на то, что иммунитет сохранится в течение года, передает РИА "Новости". 

К слову, уже завершились пострегистрационные исследования "ЭпиВакКороны" на пожилых людях. Результаты оказались положительными. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

новости партнеров

США разместили базы хакеров у границ России

Вредоносные программы пытаются внедрить в цифровую инфраструктуру других государств

В Крыму заявили о шантаже Украины

Киев объявил о новых санкциях

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей