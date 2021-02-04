Собянин назвал срок отмены основных ограничений по COVID-19 в Москве

Карантинные меры в столице смягчат весной

В Москве уровень заболеваемости коронавирусом соответсвует сентябрьским показателям – ситуация продолжает улучшаться. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин, пообещав в ближайшие месяцы снять основные ограничения по COVID-19.

По словам мэра, часть запретов может быть отменена к маю. Пока же разрешать проводить массовые мероприятия еще рано, отметил Собянин в эфире канала "Россия 24".

В четверг, 4 февраля, было выявлено 16 714 новых случаев заболеваемости. А накануне Россия открыла границы с Арменией и Азербайджаном

Карина СИРАЗОВА

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