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В Москве уровень заболеваемости коронавирусом соответсвует сентябрьским показателям – ситуация продолжает улучшаться. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин, пообещав в ближайшие месяцы снять основные ограничения по COVID-19.
По словам мэра, часть запретов может быть отменена к маю. Пока же разрешать проводить массовые мероприятия еще рано, отметил Собянин в эфире канала "Россия 24".
В четверг, 4 февраля, было выявлено 16 714 новых случаев заболеваемости. А накануне Россия открыла границы с Арменией и Азербайджаном
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