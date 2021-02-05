С начала пандемии в нашей стране полностью выздоровели 3 413 495 инфицированных

За сутки в России обнаружены 16 688 зараженных. Всего на сегодняшний день, как информирует Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, положительный результат на COVID-19 дали тесты 3 934 606 граждан.

На 2 032 выросло число инфицированных в Москве. В Санкт-Петербурге неутешительный диагноз поставили 1 463 горожанам. В Подмосковье заболели еще 946 жителей.

Число жертв COVID-19 в целом достигло 75 732. За сутки коронавирус унес жизни 527 россиян.

За время эпидемии в нашей стране выздоровели 3 413 495 человек. В последние 24 часа избавились от инфекции 23 582 пациента.

Накануне Сергей Собянин назвал срок отмены основных ограничений по COVID-19 в Москве. По его словам, благодаря тому, что ситуация с уровнем заболеваемости коронавирусом в столице продолжает улучшаться, часть запретов могут отменить к маю.

Также стало известно, сколько будет длиться иммунитет от прививки вторым российским препаратом. "ЭпиВакКорона" поможет ему сохраниться в течение года.

