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За сутки в России обнаружены 16 688 зараженных. Всего на сегодняшний день, как информирует Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, положительный результат на COVID-19 дали тесты 3 934 606 граждан.
На 2 032 выросло число инфицированных в Москве. В Санкт-Петербурге неутешительный диагноз поставили 1 463 горожанам. В Подмосковье заболели еще 946 жителей.
Число жертв COVID-19 в целом достигло 75 732. За сутки коронавирус унес жизни 527 россиян.
За время эпидемии в нашей стране выздоровели 3 413 495 человек. В последние 24 часа избавились от инфекции 23 582 пациента.
Накануне Сергей Собянин назвал срок отмены основных ограничений по COVID-19 в Москве. По его словам, благодаря тому, что ситуация с уровнем заболеваемости коронавирусом в столице продолжает улучшаться, часть запретов могут отменить к маю.
Также стало известно, сколько будет длиться иммунитет от прививки вторым российским
препаратом. "ЭпиВакКорона" поможет ему сохраниться в течение года.
Ни санкции США, ни другие события не смогли остановить прокладку газопровода