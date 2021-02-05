Cвежая статистика по коронавирусу в России на 5 февраля

Cвежая статистика по коронавирусу в России на 5 февраля
Фото: Кирилл Зыков/АГН Москва
продолжениеКоронавирус в России: главное
С начала пандемии в нашей стране полностью выздоровели  3 413 495 инфицированных

За сутки в России обнаружены 16 688 зараженных. Всего на сегодняшний день, как информирует Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, положительный результат на COVID-19 дали тесты 3 934 606 граждан.

На 2 032 выросло число инфицированных в Москве. В Санкт-Петербурге неутешительный диагноз поставили 1 463 горожанам. В Подмосковье заболели еще 946 жителей. 

Число жертв COVID-19 в целом достигло 75 732. За сутки коронавирус унес жизни 527 россиян.

За время эпидемии в нашей стране выздоровели 3 413 495 человек. В последние 24 часа избавились от инфекции 23 582 пациента.

Накануне Сергей Собянин назвал срок отмены основных ограничений по COVID-19 в Москве. По его словам, благодаря тому, что ситуация с уровнем заболеваемости коронавирусом в столице продолжает улучшаться, часть запретов могут отменить к маю.

Также стало известно, сколько будет длиться иммунитет от прививки вторым российским препаратом. "ЭпиВакКорона" поможет ему сохраниться в течение года.  

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

"Жизнеспособный проект": "Северный поток-2" оценили в Польше

Ни санкции США, ни другие события не смогли остановить прокладку газопровода

Вам положена выплата до 5 тысяч рублей: как мошенники обманывают россиян

Злоумышленники маскируются под ЦБ РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей